FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PERSONAS SOCIAL INC. 3PP1 CA71534M1077
AB/FROM ONWARDS 19.08.2024 17:36 CET
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PERSONAS SOCIAL INC. 3PP1 CA71534M1077
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