Genau zwei Wochen ist es her, dass die Aktie von Amazon im turbulenten Gesamtmarkt bei 151,61 Dollar auf den tiefsten Stand seit Anfang Februar abgesackt ist. Seit her konnte sie sich jedoch wieder um rund 16 Prozent nach oben absetzen. Die Analysten von Morgan Stanley trauen ihr aber noch mehr zu - einschließlich neuer Höchststände.Grund für den Optimismus: Amazon und die US-Supermarktkette Walmart würden im Einzelhandel "den Ton angeben" und zusammen "40 Cent von jedem zusätzlichen Dollar an Einzelhandelsumsätzen" ...

