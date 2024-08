Die führende IR Ops Platform erhält den Stevie Award für das "Customer Service Team of the Year" (das Kundenserviceteam des Jahres); die Jury lobt die "außergewöhnliche Effizienz, Genauigkeit und Kundenzufriedenheit" von Q4

Q4 Inc. ("Q4" oder "das Unternehmen"), die IR Ops Platform, gab heute bekannt, zu den Gewinnern der 2024International Business Awards zu gehören.. Das Web Content Services (WCS)-Team des Unternehmens erhielt einen bronzenen Stevie Award in der Kategorie "Kundenservice-Team des Jahres" einer branchenübergreifenden Kategorie und wurde für seine "Effektivität bei der Unterstützung von Kundenbedürfnissen" gewürdigt. Dies unterstreicht das Engagement von Q4 für herausragende Kundenerfahrungen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240819764792/de/

IBA Bronze Stevie Winner Badge (Graphic: Business Wire)

Dies ist das zweite Jahr in Folge, dass Q4 im Rahmen der International Business Awards ausgezeichnet wurde.

Die International Business Awards (IBAs) sind eine Art "Olympische Spiele für den Arbeitsplatz" und das weltweit führende Programm im Bereich der Unternehmensauszeichnungen. Alle Einzelpersonen und Organisationen weltweit öffentliche ebenso wie private, gewinnorientierte und gemeinnützige, große sowie kleine sind berechtigt, Nominierungen einzureichen. Für die IBAs 2024 gingen Einreichungen von Organisationen aus 62 Ländern und Territorien ein, und es wurden insgesamt mehr als 3.600 Nominierungen eingereicht.

Das sagten die Juroren über das WCS-Team von Q4:

"Ihre Erfolge zeugen von außergewöhnlicher Effizienz, Genauigkeit und Kundenzufriedenheit."

"Die Fähigkeit des Teams, Kundenanfragen effizient zu bearbeiten, dabei eine konstant hohe Genauigkeit zu gewährleisten und Rekordwerte bei der Kundenzufriedenheit zu erzielen, unterstreicht die Effektivität des Teams bei der Unterstützung der Kundenbedürfnisse."

"Die zentralen Unternehmenswerte von Q4 spiegeln sich in der Arbeitsweise des Teams wider."

Das WCS-Team von Q4 zeichnet sich durch "außergewöhnliche Leistungen bei der Kundenbetreuung aus, die sich in beeindruckenden Kennzahlen, kontinuierlichen Verbesserungen und einem Engagement für Kundenzufriedenheit zeigen".

"Das WCS-Team von Q4 leistete hervorragende Arbeit."

"IROs und ihre Teams sind stark ausgelastet. Mit unserer KI-gesteuerten IR Ops Platform möchten wir diese Arbeitsbelastung verringern", so Darrell Heaps, Gründer und CEO von Q4. "Die Auszeichnung durch die International Business Awards verdeutlicht, dass unser hervorragendes Team für Web-Content-Services genau das schafft. Sie unterstreicht auch die überzeugenden Ergebnisse unserer Kunden, die Q4 nutzen, um Investorenbeziehungen aufzubauen und strategische Entscheidungen zu treffen. Wir werden auch weiterhin mutige, neue Wege für die Investor Relations beschreiten und uns für Innovationen einsetzen, die IR-Teams dabei helfen, herausragende Ergebnisse zu erzielen und ihnen mehr Zeit verschaffen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: Strategie, Beziehungen und die Steigerung der Premium-Bewertungen für ihre Unternehmen." mutige, neue Wege für die Investor Relations beschreiten und uns für Innovationen einsetzen, die IR-Teams dabei helfen, herausragende Ergebnisse zu erzielen und ihnen mehr Zeit verschaffen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: Strategie, Beziehungen und die Steigerung der Premium-Bewertungen für ihre Unternehmen."

Q4: Eine einzige, leistungsstarke Plattform für Investor Relations

Aktiengesellschaften von heute bemühen sich um aktuelle, sichere und konforme Investor-Relations-Websites, auf denen sie ihre Aktivitäten vorstellen, Investoren anlocken und zum Handeln motivieren können. Die Technologie von Q4 vereinfacht es einigen der weltweit größten Marken darunter McDonald's, Walmart, Visa, Netflix und viele mehr -, IR-Websites zu erstellen und zu verwalten, die zu besseren Ergebnissen führen, Website-Updates beschleunigen (Veröffentlichung von Änderungen innerhalb von Minuten und 16-mal schneller als mit anderen Tools), das Ertragsmanagement optimieren und Echtzeit-Analysen über das Anlegerverhalten bereitstellen. Das preisgekrönte WCS-Team von Q4 verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Website-Design und Investor Relations und steht bei der Website-Entwicklung sowie bei Änderungsanfragen und beim Support für die Q4-Plattform unterstützend zur Seite.

Websites sind nur ein Bestandteil der ganzheitlichen IR Ops Platform von Q4, einem einzigartigen und einheitlichen System, um Investoren zu gewinnen, Beziehungen zu pflegen und den Puls des Marktes nie aus den Augen zu verlieren. Anstatt mit unterschiedlichen und nicht miteinander verbundenen Tools zu arbeiten, können IR-Führungskräfte und ihre Unternehmen von einem einzigen Ort aus auf alles zugreifen, was sie benötigen: Q4 für IR-Websites, virtuelle Events, ein IR-CRM, Überwachung, Engagement-Analysen und vieles mehr, einschließlich sicherer KI für IR.

Die Auszeichnung von Q4 im Rahmen der International Business Awards folgt auf weitere jüngste Meilensteine und Impulse für das Unternehmen. Q4 hat bereits über 18 Millionen Interaktionen mit Investoren ermöglicht und veranstaltet jährlich 4.400 Events, bei denen sich jeden Monat mehr als 530.000 Investoren über die Q4-Plattform mit den Veranstaltungen verbinden. Q4 wurde vom Global Brands Magazine als "Best Tech-Driven Capital Markets Platform" (beste Technologie-gestützte Kapitalmarktplattform) ausgezeichnet und betreut über 2.600 Kunden weltweit, darunter die Hälfte des S&P 500.

Über Q4 Inc.

Q4 Inc. ist die erste IR Ops Platform mit dem weltweit größten Pool an proprietären Investorendaten. Sie wurde speziell entwickelt, um Hindernisse zwischen börsennotierten Unternehmen und ihren Investoren zu beseitigen. Q4 stellt den Führungskräften im Bereich Investor Relations und ihren Teams die Tools zur Verfügung, um Investoren zu gewinnen, zu verwalten und zu verstehen und das alles an einem Ort. Die KI-gestützte Q4 IR Ops Platform umfasst Anwendungen für das Website- und Event-Management, Engagement-Analysen und das Lifecycle-Management von Erträgen, einschließlich des AI Earnings Co-Pilot zur Erstellung von Skriptentwürfen auf Basis historischer Daten und Zusammenfassungen von KI-Earnings-Calls, um das Stimmungsbild der Peers zu verstehen. Außerdem bietet die Plattform ein optimiertes Investor-CRM und Shareholder-Intelligence mit verbesserten Kennzahlen zur Optimierung der Strategien zur Investorenansprache. Q4 liefert die Daten, Erkenntnisse und Arbeitsabläufe, durch die sich IR-Teams auf das Wesentliche konzentrieren können: Strategie, Beziehungen und die Steigerung der Prämienbewertungen für ihre Unternehmen.

Das Unternehmen ist ein verlässlicher Partner für über 2.600 börsennotierte Unternehmen weltweit, darunter einige der renommiertesten Markenunternehmen der Welt. Q4 pflegt eine preisgekrönte Unternehmenskultur, in der die Mitarbeiter gefördert werden und sich weiterentwickeln können.

Q4 hat seinen Hauptsitz in Toronto und unterhält Büros in London und Kopenhagen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.q4inc.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240819764792/de/

Contacts:

Medien:

Heather Noll

Director, Brand und Content Marketing

media@q4inc.com