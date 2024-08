Feierstimmung herrscht heute bei allen Valneva-Aktionären. So springt der Kurs um rund zwölf Prozent nach oben. Mit dieser Kletterpartie kostet das Wertpapier nun 8,40 USD. Doch bleiben die Bullen auch in den kommenden Tagen am Ruder? Kursverlauf von Valneva der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Valneva-Analyse einfach hier klicken. Völlig anders präsentiert sich die Technik nach einem solchen Tagesgewinn. Denn der nächste wichtige Widerstand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...