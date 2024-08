Original-Research: Nynomic AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Nynomic AG



Unternehmen: Nynomic AG

ISIN: DE000A0MSN11



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 19.08.2024

Kursziel: 46,00 EUR (zuvor: 47,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Miguel Lago Mascato



Q2: Margenwachstum trotz operativem Gegenwind



Nynomic hat heute vorläufige H1-Zahlen vorgelegt, die deutlich unter unseren Erwartungen liegen. Für H2 ist der Vorstand u.a. aufgrund eines stabilisierten Auftragseingangs in Q2 überzeugt, die starke Vorjahresbasis in H2 übertreffen zu können, wenngleich das Top und Bottom Line-Wachstum auf FY-Ebene niedriger ausfallen dürfte als bisher von uns prognostiziert.

[Tabelle]



Q2-Vergleichsbasis durch Sondereffekt verzerrt: In Q2 steigerte der Konzern seine Top Line ggü. Q1 deutlich um 7,4% yoy auf 24,7 Mio. EUR. Im Jahresvergleich stellt dies hingegen einen spürbaren Rückgang dar, wenngleich berücksichtigt werden sollte, das im letztjährigen Q2 deutliche Nachholeffekte aufgrund des schwachen Q1/23 verzeichnet wurden. Auch auf H1-Sicht konnte das Vorjahresniveau nicht gehalten werden. Die Umsatzentwicklung stellt dabei den starken operativen Gegenwind unter Beweis, dem sich Nynomic seit mehreren Quartalen ausgesetzt sieht. So ist in allen Segmenten laut Vorstand noch immer eine gewisse

Investitionszurückhaltung zu spüren, die sich in 2023auch in der Auftragsentwicklung bemerkbar machte. Zum 30.06. baute der Konzern sein Orderbuch im Stichtagsvergleich hingegen wieder aus. Der AE wies in Q2 mit 24,6 Mio. EUR (+15,3% yoy), wie in Q1 (+25,3% yoy), eine positive Dynamik auf.



Margenentwicklung weiter stark: Trotz des anspruchsvollen Marktumfeldes konnte Nynomic seine EBIT-Marge nach 6M leicht ausbauen, was für Q2 ein noch stärkeres Margenwachstum bedeutet. So werden seit längerem keine Neuaufträge mehr abgeschlossen, die unter einem Mindest-EBIT-Margenniveau liegen, was zunehmend in den operativen Kennzahlen sichtbar wird.



'Übergangsjahr 2024' - Steigerung ggü. starkem Vorjahres-H2 erwartet: Mit Vorlage der vorläufigen H1-KPIs bestätigte der Vorstand 'grundsätzlich' den Ausblick für das laufende Jahr und erwartet wie im Vorjahr ein starkes H2. Als Rückenwind könnte sich die Steigerung der Auslieferungszahlen im Life Science-Segment erweisen. Im Clean Tech-Segment rechnet das Management mit einer Erholung v.a. der Nachfrage aus dem Halbleitersektor, was in einem Jahresschlussspurt resultieren könnte. Aufgrund der eingetrübten Kundennachfrage dürfte das Top Line-Wachstum jedoch insgesamt schwächer ausfallen als bisher antizipiert. Für H2 implizieren wir ein Wachstum von rund 10%. Ergebnisseitig dürfte sich aufgrund der anspruchsvollen Vergleichsbasis allerdings 'nur' ein Margenniveau auf Vorjahr ergeben (H2-EBIT-Marge: 16,7%). Auf FY-Ebene resultiert dies in einer leichten Steigerung der EBIT-Marge. Mittelfristig haben wir unsere Wachstums- und Margenerwartungen unverändert belassen, was durch die niedrigere Basis in 2024 in insgesamt niedrigeren Umsatz - und Ergebnisniveaus resultiert.

Fazit: Nynomic wird in 2024 die Guidance erfüllen, wenngleich nicht im bisher von uns erwarteten Ausmaß. Angesichts des makroökonomischen Umfelds zeigt sich hierin u.E. die Attraktivität der adressierten Endmärkte und die Qualität des Leistungsportfolios. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 46,00 EUR (zuvor: 47,00 EUR).



