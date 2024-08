DAX mit Gewinnserie, Gold auf Rekordhoch! Aktien wie Crowdstrike, Palo Alto, Alibaba, Salesforce, Nike & Co. im Fokus

Anzeige / Werbung

Ähnlich stark und sogar über dieser Trendlinie notierend, stieg der S&P500 und der Dow Jones in der Vorwoche an. Beide Indizes absolvierten die stärkste Woche des bisherigen Handelsjahres. Vor allem technische Erholungen bei vielen Aktien trieben die Rallye an, aber auch die Erleichterung über die starken Einzelhandelsumsätze aus den USA, gepaart mit geringerer Inflation. Damit stellt sich ein Szenario der "Kann Zinssenkung" ein, welches für die Märkte sehr positiv ist.

Dennoch stieg der Goldpreis auf ein neues Allzeithoch. Auch darauf blickten wir zum Wochenstart und skizzierten dann die Tops und Flops der letzten Handelswoche in den großen Indizes. Dies erörtert Andreas Bernstein heute mit dem Chartbild von Tradingview, über welches Sie ebenfalls den Handel vollziehen können.

Im Anschluss an den Marktüberblick blickten wir auf die Tops und Flops im DAX und von der Wall Street ausführlicher. Zunächst noch einmal auf Starbucks und Nike, die in den US-Indizes die Gewinnerliste anführten und direkt von News profitierten. Im Rahmen der Berichtssaison standen danach die China-Techs auf der Agenda, die teilweise an der Nasdaq notieren und eher durchwachsende Quartalszahlen vermeldeten. JDcom und Alibaba sind dennoch im Rahmen einer Bodenbildung im Chartbild spannend, denn die mittelfristigen Abwärtstrends werden aktuell getestet.

Bei der Erholung am Technologiemarkt standen die "alten Lieblinge" stark im Fokus. Nvidia, Super Micro Computer und auch Crowdstrike haben sich daher stark erholt. Vor den Earnings in dieser Woche blickten wir zudem auf Palo Alto Networks, die ebenfalls eine starke Gesamtverfassung zeigen und auf Baidu, welche als Google-Konkurrent Chinas ebenfalls in wenigen Tagen die Bilanz öffnet.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Der große interaktive Wochenausblick findet wie gewohnt montags um 10:30 Uhr statt.

Komm daher gern mit Deinen Fragen und Wunschwerten zum nächsten Format hinzu und melde Dich unverbindlich zu diesen Terminen auf der Landingpage an.

Diese und alle anderen US-Aktien und Optionen können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:

Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.