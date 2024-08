Im Plus liegt derzeit die Aktie von L3 Harris Technologies . Das Wertpapier notiert zur Stunde bei 229,63 US-Dollar. Ein Kursanstieg in Höhe von 1,13 US-Dollar erfreut derzeit die Aktionäre von L3 Harris Technologies. Bewertet wird die Aktie gegenwärtig am Aktienmarkt mit 229,63 US-Dollar.

Den vollständigen Artikel lesen ...