München - In München hat die Polizei am Montag eine Frau in einem Supermarkt erschossen, die mit einem Messer herumhantiert haben soll.



Laut Angaben der Beamten kam es zuvor zu einem "Körperverletzungsdelikt", bei dem auch schon ein Messer involviert war. Angeblich soll die Frau einen Mann attackiert haben, laut ersten Berichten noch außerhalb des Supermarktes. Gegen 19 Uhr ging ein Notruf bei der Polizei ein.



Als die Polizeibeamten am Ort des Geschehens eintrafen und eingreifen wollten, soll die Frau, die sich mittlerweile in einen Supermarkt begeben hatte, die Polizisten bedroht haben, diese benutzten daraufhin ihre Schusswaffe. Die Frau verstarb an ihren Verletzungen.