Berlin - Der Vorsitzende der Jungen Union, Johannes Winkel, ruft die CDU dazu auf, im Wahlkampf und in der weiteren Auseinandersetzung mit der Ampel auf klare Kante zu setzen.



Winkel sagte der "Rheinischen Post" (Dienstag): "Mut ist die entscheidende Kategorie für das nächste Jahr. Die Zeiten der Positionsverweigerung, also der asymmetrischen Demobilisierung, sind vorbei." Winkel ergänzte, es gehe dabei auch "um die Beendigung der unkontrollierten Migration nach Deutschland mit all ihren Überforderungen für Sozialstaat, Wohnungsmarkt oder der inneren Sicherheit".



Überdies müsse die Union die Rettung des Industriestandorts Deutschlands und eine neue Gesellschaftspolitik vorantreiben, die auf Verbindlichkeit und Zusammenhalt setze. "Die CDU sollte auch im Wahlkampf bewusst für das verpflichtende Gesellschaftsjahr werben", sagte der Vorsitzende der CDU-Nachwuchsorganisation.