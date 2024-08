Berlin - Die Mehrheit der Deutschen ist für eine Verschärfung des Waffenrechts, wie sie Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) vorgeschlagen hat.



82 Prozent fänden Einschränkungen beim Tragen und Mitführen von längeren Messern richtig, wie eine Forsa-Umfrage für den "Stern" ergeben hat. 16 Prozent fänden Einschränkungen nicht richtig. 2 Prozent äußern keine Meinung.



Faeser hatte angekündigt, in der Öffentlichkeit nur noch das Tragen von Messern mit bis zu sechs Zentimetern langen Klingen zuzulassen; bisher sind es zwölf Zentimeter. Außerdem sollen Springmesser generell verboten werden.



Die Pläne werden quer durch die Anhängerschaft der Parteien unterstützt. Die Wähler der Union sind zu 86 Prozent dafür, die der SPD und der Grünen zu 85 Prozent, die der AfD zu 80 Prozent, der FDP zu 79 Prozent und die des Bündnisses Sahra Wagenknecht zu 76 Prozent.



Die Daten wurden von Forsa am 8. und 9. August 2024 telefonisch erhoben. Datenbasis: 1.001 Befragte. Die Fragestellung lautete: "Es wurde vorgeschlagen, das Waffengesetz in Deutschland zu verschärfen und zukünftig unter anderem das Tragen bzw. Mitführen von längeren Messern in der Öffentlichkeit einzuschränken. Fänden Sie das richtig oder nicht?"