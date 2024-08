EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Nordex Group erhält von Akfen Renewable Energy Aufträge über 102 MW aus der Türkei



20.08.2024 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hamburg, 20. August 2024. Die Nordex Group hat von Akfen Renewable Energy Inc. fünf Aufträge über insgesamt 102 MW in der Türkei erhalten. Die Nordex Group liefert und errichtet ab Herbst 2025 19 Turbinen der Delta4000 Serie für die Erweiterung von fünf bestehenden Windparks. Die Aufträge eines der führenden Unternehmen für die Erzeugung erneuerbarer Energien in der Türkei umfassen auch jeweils den Premium-Service der Turbinen über einen Zeitraum von zehn Jahren. Akfen hat nach Ablauf die Option, den Service um weitere fünf Jahre zu verlängern.

Bei der Erweiterung der Windparks Hasanoba und Kocalar im Nordwesten der Türkei kommen jeweils fünf Anlagen des Typs N149/5.X zum Zuge. Für die Windparks Denizli in der Westtürkei, Saritepe im Süden sowie in Üçpinar im Nordwesten des Landes hat Akfen insgesamt neun Turbinen des Typs N133/4800 bestellt.

Die Nordex Group wird die Anlagen der Delta4000-Serie auf Stahlrohrtürmen mit Nabenhöhen zwischen 83 und 125 Metern errichten.

"Die Entscheidung von Akfen Renewable Energy, erstmals mit uns in fünf Projekten zusammenzuarbeiten, um die Kapazität ihrer bestehenden Windparks zu erhöhen, ist ein Beweis für das in uns gesetzte Vertrauen. Darüber hinaus besteht eine hohe technische Kompatibilität zwischen den Windverhältnissen vor Ort und den verschiedenen Anlagentypen, die für diese Projekte ausgewählt wurden. Es ist unser Vorteil, dass wir flexible und hoch-effiziente Turbinen in unserem Produktangebot haben, die wir für die jeweiligen guten Windbedingungen empfehlen können," sagt Ender Özatay, Vice President Region Türkiye and Middle East der Nordex Group. Und fügt hinzu: "Erfreulich ist auch, dass alle Rotorblätter in der Türkei produziert werden. Die Aufträge sind ein Beleg für unsere Fähigkeit, unseren Kunden stets maßgeschneiderte Lösungen zu liefern und dabei auch auf unserer Marktführerschaft im Land mit unseren landesweiten Servicestandorten aufbauen zu können."

"Dieser Vertrag ist ein bedeutender Schritt in unserer Mission, einen Beitrag zu einer kohlenstoffneutralen Welt zu leisten", sagt Mustafa Kemal Güngör, General Manager von Akfen Renewable Energy. Und fügt hinzu: "Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit Nordex, um dieses Projekt zu verwirklichen und neue Maßstäbe in der Branche der erneuerbaren Energien zu setzen."

Über Akfen Renewable Energy

Die Akfen Holding hat unter dem Dach der 2007 gegründeten Akfen Renewable Energy Inc. die erste Plattform für erneuerbare Energien in der Türkei ins Leben gerufen, die in nachhaltige Energie investiert, die vollständig aus lokalen und erneuerbaren Ressourcen besteht. Im Jahr 2016 wurden die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) und die International Finance Corporation (IFC) Partner des Unternehmens, und nach der Anteilsübertragung am 18. Januar 2023 wurde die Akfen Holding alleiniger Eigentümer aller Aktien des Unternehmens. Akfen Renewable Energy verfügt über ein ausgewogenes Portfolio von rund 700 MW an Wasser-, Wind- und Solarstromerzeugung, das in 18 Provinzen der Türkei in den Regionen mit den am besten geeigneten natürlichen Ressourcen für jede Technologie positioniert ist.

Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat in ihrer Unternehmensgeschichte bislang insgesamt rund 52 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2023 einen Konzernumsatz von rund EUR 6,5 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 10.200 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, USA und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 6 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind.

Ansprechpartner für Rückfragen der Presse:

Nordex SE

Felix Losada

Telefon: 040 / 300 30 - 1141

flosada@nordex-online.com

Ansprechpartnerin für Rückfragen von Investoren:

Nordex SE

Anja Siehler

Telefon: +49 162 3515 334

asiehler@nordex-online.com

20.08.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com