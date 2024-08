DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

LILIUM - Das Luftfahrt-Startup prüft offensichtlich einen Verkauf an ausländische Investoren und eine Verlagerung ins Ausland. Nach Informationen des Handelsblatts hat die Führung um CEO Klaus Roewe im Juli Berater damit beauftragt, Investoren für einen möglichen Verkauf zu suchen. Ein Sprecher von Lilium wollte sich zu den Informationen nicht äußern. (Handelsblatt)

DEUTSCHE BAHN - Bei der Bahn nimmt der Unmut zwischen Vertretern der Belegschaft und der Konzernspitze zu. Ralf Damde, Gesamtbetriebsrat bei DB Regio, hat den Konzern scharf dafür kritisiert, dass die Bahntochter DB Regio nicht den Zuschlag für den Schienenersatzverkehr (SEV) bei der Generalsanierung der Bahnstrecke Berlin-Hamburg im kommenden Jahr bekommen hat. In Richtung der Beschäftigten sei das ein fatales Signal, sagte Damde. Die Nachricht über den verpassten Zuschlag für den SEV falle in eine Zeit, in der die Verunsicherung unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ohnehin groß sei, so Damde, der auch im Aufsichtsrat des Bahnkonzerns sitzt. (Tagesspiegel)

DZ BANK - Die DZ Bank hat erfolgreich alle Payment-Aktivitäten auf eine einheitliche Plattform migriert, um sich als führender Payment Provider zu positionieren. Strategische Expansion ist durch M&A geplant. Man habe schon die eine oder andere Transaktion in der Pipeline und plane, sowohl bei Technologie zuzukaufen als auch weitere europäische Märkte in Angriff zu nehmen, sagte Vorstand Thomas Ullrich, der den Zahlungsverkehr verantwortet. (Börsen-Zeitung)

VARTA - Der amtierende Varta-Vorstandschef Michael Ostermann plant Stellenstreichungen außerhalb des gewerblichen Bereichs und Maßnahmen zur Erhöhung der Produktivität. "Wir müssen schneller, schlanker, effizienter und sparsamer werden", sagte der CEO. Es sei zu prüfen, ob alle internen Prozesse wirklich notwendig seien und ob sie Mehrwert brächten. (Börsen-Zeitung)

BITWISE - Im Markt für Digital Assetmanagement treibt der Kryptowerte-Spezialist Bitwise seine Expansion voran. Der US-Assetmanager übernimmt die britische ETC Group, die als Emittent der größten physischen Bitcoin-ETPs in Europa bekannt ist. Der Zukauf markiert für Bitwise die Expansion nach Europa und erweitert das Angebot an ETPs, Hedge-Fonds-Lösungen und individuell verwaltetem Vermögen um neun in Europa notierte Krypto-ETPs. Die ETC Group verwaltet bereits mehr als 1 Milliarde Dollar an Vermögen. (Börsen-Zeitung)

August 20, 2024

