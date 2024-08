Nvidia plant einen strategischen Vorstoß in den Laptop-Markt mit neuen KI-basierten ARM-Chips ab 2025. Diese sollen in direkter Konkurrenz zu etablierten Herstellern wie Intel und Apple stehen und insbesondere in der Mittelklasse durch hohe Effizienz und starke KI-Performance punkten. Der Chipgigant zielt darauf ab, seinen Marktanteil im Bereich der KI-Technologien weiter auszubauen und seine dominante Position zu festigen.

Ambitionierte Ziele für die Zukunft

CEO Jensen Huang hat bereits die Vision eines jährlichen Produktionsrhythmus für neue KI-Chipmodelle verkündet. Diese aggressive Strategie unterstreicht Nvidias Ambitionen, die Grenzen des technologisch Machbaren kontinuierlich zu verschieben. Mit einem Fokus auf geringeren Stromverbrauch und wettbewerbsfähige Preise möchte Nvidia nicht nur im High-End-Segment, sondern auch in breiteren Marktsegmenten [...]

