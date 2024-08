Palo Alto Networks lieferte nach Börsenschluss ab. Man schlug die Analystenerwartungen sowohl für das abgelaufene Quartal als auch die Schätzungen für das laufende Quartal. DocMorris gab hingegen am Morgen eine Umsatz- und Gewinnwarnung ab. Das Geschäft mit E-Rezepten boomt nicht so stark wie erwartet. PSP Swiss Property kann sich dagegen weiter stabilisieren. Insbesondere das Neubewertungsergebnis entwickelt sich wieder positiv.Der Handel in Asien ist am Dienstag das Spiegelbild vom Montag. Während der Sitzung notieren alle chinesischen ...

