MÜNCHEN, 20. August 2024 - Mynaric (NASDAQ: MYNA) (FRA: M0YN) gibt heute die Amtsniederlegung von Stefan Berndt von-Bülow als CFO auf eigenen Wunsch aus persönlichen Gründen mit Wirkung von letzter Woche bekannt. Stefan Berndt von-Bülow ist seit 2018 für Mynaric tätig und hat die Rolle des CFO im Jahr 2020 übernommen. Als CFO leistete Stefan Berndt von-Bülow in einer Zeit des signifikanten Wachstums und der Transformation außerordentliche Beiträge zur Finanzstrategie und zum operativen Geschäft des Unternehmens, der Investor Relations Arbeit, mehreren Kapitalerhöhungen, bedeutender Fremdkapitalfinanzierungen sowie insbesondere des US Börsenganges der Mynaric an der Nasdaq im November 2021. "Stefan war eine Schlüsselperson des Managementteams und wir sind äußerst dankbar für seinen geleisteten Beitrag", sagte Mustafa Veziroglu, CEO von Mynaric. "Unter Stefans Führung hat sich Mynaric von einem Start-up-Unternehmen zu einem führenden Anbieter von optischen Freiraumkommunikationstechnologien für staatliche und kommerzielle Organisationen entwickelt. Wir wünschen ihm das Beste für seine zukünftigen Unternehmungen." "Stefan hat verstanden, wie wichtig es ist, Kapital zu sichern, damit wir unsere optische Freiraumkommunikationstechnologie und unsere Produkte innovativ gestalten und verbessern können", sagte Joachim Horwath, CTO und Gründer von Mynaric. "Mit seinem finanziellen Gespür konnten wir in die Infrastruktur und die Fähigkeiten investieren, um branchenführende Laserkommunikations-Terminals zu entwickeln und zu produzieren, um der gestiegenen Marktnachfrage gerecht zu werden." "Im Namen des gesamten Aufsichtsrats spreche ich Stefan unseren tiefsten Dank für seinen Einsatz für Mynaric aus", sagte Bulent Altan, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Mynaric. "Stefan hat als Mitglied des Managementteams in einer entscheidenden Zeit eine entscheidende Rolle gespielt, als wir bedeutende finanzielle und operative Meilensteine erreicht haben." Mynaric hat eine globale Suche nach einem neuen CFO initiiert. In der Zwischenzeit werden die beiden verbleibenden Mitglieder des Managementteams, Mustafa Veziroglu und Joachim Horwath, die Aufgaben des CFO übernehmen. Über Mynaric Mynaric (NASDAQ: MYNA) (FRA: M0YN) führt die industrielle Revolution der Laserkommunikation an, indem optische Kommunikationsterminals für Luft-, Raumfahrt- und mobile Anwendungen hergestellt werden. Laserkommunikationsnetze ermöglichen Konnektivität aus der Luft, was ultrahohe Datenraten und sichere, fernübertragene Datenübertragung zwischen bewegten Objekten für drahtlose terrestrische, Mobilitäts-, Luft- und Weltraumanwendungen ermöglicht. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in München, Deutschland, und zusätzliche Standorte in Los Angeles, Kalifornien, und Washington, D.C. Weitere Informationen finden Sie unter mynaric.com.



