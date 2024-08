Die SFC Energy-Aktie (WKN: 756857) schoss am Montag um über +8% in die Höhe. Was steckt hinter der starken Performance des Brennstoffzellen-Spezialisten zum Wochenauftakt? Das Wachstum geht weiter Kurstreiber waren die vorgestellten Zahlen für das zweite Quartal. Auch im letzten Jahresviertel setzte das Wasserstoffunternehmen sein starkes Wachstum fort, wenngleich sich das Umsatzwachstum gegenüber dem ersten Quartal deutlich abschwächte. Während ...

Den vollständigen Artikel lesen ...