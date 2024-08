Mit einem kräftigen +5,5%-Sprung hat sich die BioNTech-Aktie (WKN: A2PSR2) zum Wochenauftakt an die Kursmarke von 90 US$ herangerobbt. Ein kurzfristiger Aufwärtstrend ist unverkennbar. Was steckt dahinter? Und geht es jetzt nachhaltig nach oben? Eine gute Nachricht Im allgemein sehr freundlichen Börsenumfeld hat am Montag auch die BioNTech-Aktie stark zugelegt. Die großen US-Indizes wie Nasdaq, S&P 500 und Dow Jones haben den Tag allesamt mit Zuwächsen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...