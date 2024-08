© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Julia Nikhinson



Trump Media steht diese Woche im Fokus, da die Democratic National Convention (DNC) begonnen hat und wichtige Demokraten die Bühne betreten. Die Aktie notiert auf einem neuen Allzeittief. Am Montag betrat der scheidende Präsident Joe Biden am ersten Tag der viertägigen Democratic National Convention die Bühne und begrüßte Kamala Harris als die Zukunft der Partei. Biden sagte, seine Vizepräsidentin sei die beste Hoffnung, die amerikanische Demokratie zu erhalten. Die Trump-Media-Aktie beendete den Montagshandel in der Folge bei 22,24 US-Dollar, der niedrigste Kurs des Unternehmens seit der Fusion mit einer Mantelgesellschaft im März dieses Jahres. Tipp aus der RedaktionMit Derivaten lässt …