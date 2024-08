Auf ruhigen Märkten gibt der US-Dollar (USD) leicht nach, wie Chris Turner, FX-Stratege bei ING, feststellt. DXY fällt in Richtung 101 "Die große Frage in der nächsten Woche ist, ob der Dollar nur an den unteren Rand der mittelfristigen Spanne driftet und sich bald wieder erholt, oder ob wir kurz vor dem Beginn eines wichtigen Abwärtstrends stehen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...