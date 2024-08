Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://broker-tipp.de/ (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: Palo Alto | Zim | Mynaric & Warren Buffett klopft beim "One-Billion-Dollar-Club" an - Hier geht es zum wallstreetONLINE Börsenlounge Musterdepot: https://www.wallstreet-online.de/userinfo/845904-mweingran - Die Börsenlounge gibt es täglich um 14 Uhr live auf wallstreet:online TV. Jetzt den Kanal abonnieren und keine Sendung mehr verpassen! https://www.youtube.com/@wallstreetonlinetv - subconfirmation=1 00:00 Begrüßung DAX - Rekordjagd wackelt Tops & Flops - Bayer-Anleger verzweifeln Palo Alto - endlich mal wieder gute Zahlen XPeng - gemischte Zahlen werden positiv aufgenommen Die fünf besten S&P Aktien einen Monat nach der Korrektur Die fünf schlechtesten S&P 500 Aktien nach der Korrektur Doc Morris - was liegt da im Argen - Redcare Pharmacy - zurecht in Sippenhaft - Termine - zieht SQM die Lithium-Aktien weiter in den Keller - Henkel - auf dem Weg in den dreistelligen Bereich - Nordex - neuer Auftrag aus der Türkei SFC Energy - Zahlen kommen gut an Mynaric - Aktie bricht um 50 Prozent ein Musterdepot - Intel und Evotec machen Platz für zwei Neuzugänge Zuschauerfragen