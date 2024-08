Berlin - Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat die Beschreibung der Ampelkoalition durch Grünen-Chef Omid Nouripour als "Übergangsregierung" zurückgewiesen.



"Wenn Einzelne sagen, für sie ist die Regierung eine Übergangslösung, kann ich nur sagen: Für mich gilt das nicht", sagte Wissing am Dienstag dem Fernsehsender "Welt TV". Und das gelte auch nicht für die FDP. "Die hat weiterhin Freude am Gestalten und Interesse am Regieren", so der Verkehrsminister.



Nouripour hatte im ARD-"Sommerinterview" gesagt, er betrachte die Ampelkoalition als politische Übergangslösung nach der Ära Merkel. Er glaube auch nicht mehr daran, dass sich am zerstrittenen Bild der Ampelkoalition noch etwas ändern werde, so der Grünen-Chef.