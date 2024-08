Ein Konzentrator in Form eines Ahornblattes könnte in Zukunft die Stromausbeute aus Sonnenlicht steigern. Dabei setzt er auf das Prinzip der Lumineszenz. Entwickelt hat den Solarkonzentrator in Ahornblatt-Form ein Forscherteam vom Institut für Biotechnologie an der Ritsumeikan-Universität. Das Prinzip lumineszierender Solarkonzentratoren ist seit 1978 bekannt. Doch bisher fehlten die Materialien, um in die Nähe einer praxisrelevanten Effizienz zu kommen. Das könnte sich dank des künstlichen Ahornblattes ...

