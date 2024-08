Im neuen Werk in Hamburg können im Vollausbau jährlich PEM-Stacks mit einer Leistung von insgesamt mehr als fünf Gigawatt gefertigt werden. Ab dem 30. September 2024 firmiert die MAN-Tochter unter dem Namen Quest One. Der Wasserstoff-Spezialist H-Tec Systems nimmt Ende September in seinem neuen Werk in Hamburg-Rahlstedt die Serienfertigung von Elektrolyse-Stacks auf. Durch die Automatisierung soll die Produktionsdauer der PEM-Stacks gegenüber der derzeit noch weitgehend praktizierten Handarbeit um bis zu 75 Prozent sinken. Wenn das Werk voll ausgebaut ist, können dort nach Angaben des Unternehmens ...

