© Foto: Tesla Inc.



Tesla muss für den EU-Import in China produzierter Autos geringere Strafzölle zahlen als die chinesischen Rivalen. Die Aktie würde sich gerne erholen, aber wieder einmal grätscht Musk dazwischen.Die Europäische Union hat am Dienstag angekündigt, die geplanten Strafzölle auf von Tesla aus China importierte Elektrofahrzeuge deutlich zu senken. Statt der ursprünglich vorgesehenen 20,8 Prozent werden nun Zölle in Höhe von 9 Prozent erhoben. Diese Entscheidung dürfte Tesla einen deutlichen Vorteil verschaffen, besonders im Vergleich zu den chinesischen Elektrofahrzeugherstellern, die weiterhin höheren Zöllen unterliegen. Die Tesla-Aktie legte als Reaktion auf die Ankündigung zu. Beispielsweise …