Einstufung von Montega AG zu FORTEC Elektronik AG



Unternehmen: FORTEC Elektronik AG

ISIN: DE0005774103



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 20.08.2024

Kursziel: 28,00 EUR (zuvor: 31,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Miguel Lago Mascato



FY-Guidance am unteren Ende erreicht - Talsohle im Auftragseingang wohl durchschritten



FORTEC Elektronik hat gestern vorläufige FY-Zahlen veröffentlicht, die umsatzseitig unsere Erwartung übertreffen. Ergebnisseitig verfehlte der Konzern unsere Margenerwartung. Der Auftragsbestand deutet auf ein weiteres Jahr mit operativem Gegenwind hin, wenngleich im Auftragseingang bereits Erholungstendenzen erkennbar sind.



[Tabelle]



Umsatzentwicklung stärker als von uns erwartet: Nach vorläufigen Zahlen generierte FORTEC Konzernerlöse von 95,0 Mio. EUR in 2024/2025. Damit erfüllte der Konzern die eigene FY-Guidance exakt am unteren Ende, übertraf unsere Erwartung von 93,0 Mio. EUR moderat. Das Unternehmen wies mit einem Q4-Umsatz von 25,0 Mio. EUR ein starkes Schlussquartal auf, konnte die hohe Vorjahresbasis allerdings nicht übertreffen. Auf Segmentebene erwarten wir, dass sich die Tendenz des 9M-Zeitraums fortgesetzt haben dürfte und sich die Umsätze im Segment Stromversorgung positiv entwickelten, während die Datenvisualisierung einen Umsatzrückgang verbuchte.



Margenentwicklung wohl von Marketingoffensive beeinträchtigt: Mit einem EBIT von rund 7 Mio. EUR erreichte FORTEC auch ergebnisseitig das avisierte untere Ende der FY-Guidance. Die resultierende Margenschwäche dürfte u.E. vordergründig mit den verkaufsfördernden Maßnahmen im Zusammenhang stehen, die als Reaktion auf die Zurückhaltung von Kunden eingeführt wurden.

Auftragsbestand normalisiert sich weiter - Auftragseingang mit positiver Dynamik: Zum 30.06 verfügte FORTEC über ein Orderbuch i.H.v. 53,4 Mio. EUR. Gegenüber dem noch durch vereinzelte Bauteilknappheiten erhöhten Auftragsbestand von 83,0 Mio. EUR zum Vorjahresstichtag stellt dies eine Normalisierung dar (-35,6% yoy). Für Q4 impliziert dies jedoch einen dynamisch gestiegenen Auftragseingang von 25,0 Mio. EUR (+39,3% yoy). Damit wies FORTEC erstmals seit Q1/23 wieder eine positive Dynamik im Auftragsverhalten auf. Der Vorstand deutete zuletzt an, im Hinblick auf die Auftragslage den Tiefpunkt durchschritten zu haben, was hiermit bestätigt worden ist. Nichtsdestotrotz wirft das geschrumpfte Orderbuch seine Schatten voraus und deutet auf ein weiteres Jahr mit rückläufiger Top Line hin. Im Idealfall dürfte das Niveau des Vorjahres bestätigt werden. Folglich reduzieren wir unsere Erwartung für die nächsten beiden Jahre nochmals deutlich. Ab 2025/2026 sollte sich u.E. die Konzern-Top Line dank sich erholender Auftragseingänge und einem positiven Konjunkturzyklus erholen. Das für 2025/2026 avisierte Erlösniveau von 120 Mio. EUR dürfte sich organisch hingegen erst in 2030 realisieren lassen. Angesichts der kurzfristigen Umsatzentwicklung reduzieren wir damit einhergehend unsere Margenerwartung. Darüber hinaus reduzieren wir auch für den verbleibenden Prognosezeitraum unsere Erwartung. Insgesamt erwarten wir bis 2030 eine durchschnittliche EBIT-Marge von 8,3% (zuvor: 9,2%) und eine TV-Marge von 7,5% (zuvor: 8,6%).



Fazit: FORTEC sieht sich aufgrund der Investitionszurückhaltung starkem Gegenwind gegenüber, was sich in der Bewertung widerspiegelt und u.E. ein attraktives Einstiegsniveau darstellt. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 28,00 EUR (zuvor: 31,00 EUR).



