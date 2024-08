Aktienentwicklung und Marktprognosen

Die Borussia Dortmund GmbH-Aktie verzeichnete am heutigen Handelstag einen Rückgang von 1,7 Prozent und notierte zum Schlusskurs bei 3,79 EUR. Dies zieht sich als ein Trend durchs Jahr, wobei das Papier im März auf ein 52-Wochen-Tief von 3,32 EUR gefallen war. Analysten prognostizieren eine künftige Erholung und erwarten bis Jahresende eine Dividende von 0,060 EUR. Trotz der gegenwärtigen Schwankungen am Markt bleibt der Vereinsumsatz stark, was durch einen Umsatzanstieg von 53,24 Prozent im letzten Quartal bestätigt wird.

Veränderungen im Kader und Ausblick

Im Kader von Borussia Dortmund hat es einige Veränderungen gegeben. Der junge Mittelfeldspieler Kamara verließ den Verein, um sich dem englischen Zweitligisten Portsmouth FC anzuschließen. Solche [...]

