Schwache Performance und Gründe

Die Bayer-Aktie erlitt im heutigen Handel einen deutlichen Rückgang und liegt derzeit bei 28,30 EUR, was einem Minus von etwa drei Prozent entspricht. Der Startpreis betrug 28,94 EUR, und der tiefste Kurs wurde bei 28,25 EUR notiert. Der heutige Wertverlust setzt sich fort, nachdem der Kurs in den letzten Wochen leichte Gewinne erzielte, die auf positive Nachrichten wie den Teilsieg im US-Rechtsstreit zurückzuführen waren. Jedoch konnte die wichtige 200-Tages-Linie nicht durchbrochen werden, was den Kurs wieder nach unten drückte. Im aktuellen Handel wurden bis jetzt rund 1,6 Millionen Bayer-Aktien umgesetzt.

Investorenstimmung und Ausblick

Analysten prognostizieren für 2024 einen Gewinn von 5,07 EUR je Aktie. Trotz der aktuellen Verluste liegt das [...]

Hier weiterlesen