Genf/Fort Worth - Der Augenheilkonzern Alcon ist zwischen April und Juni weiter gewachsen. Auch beim Gewinn legte der Konzern zu. Konkret erzielte das US-schweizerische Unternehmen im zweiten Quartal 2024 einen Umsatz von 2,48 Milliarden Dollar. Das entspricht einem Plus von gut 3 Prozent, wie das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Wechselkurseffekte drückten den Umsatz dabei etwas. In Lokalwährung hätte ein Plus von rund 6 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...