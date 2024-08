Bundesbauministerin Klara Geywitz besuchte heute die Baustelle des EDEKA-Zukunftsmarktes und erhielt einen Einblick in das Konzept des innovativen Marktes, der in wenigen Tagen seine Eröffnung feiern wird. Zu Besuch auf der Baustelle des EDEKA-Zukunftsmarktes in Nauen (v. l.): Niklas Daser (Geschäftsführer Expansion der EDEKA Minden-Hannover), Claas Meineke (Vorstand Marketing...

Den vollständigen Artikel lesen ...