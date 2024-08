Das Andenland war in Piura Gastgeber der 18. Ausgabe des International Mango Forum und muss noch den 11. International Mango- und Avocado-Kongress ausrichten, der vom 21. bis 23. August, in Casma stattfinden wird, berichtet RevistaMercados.com. Somit hatte die Mangoindustrie für diesen August zwei wichtige Veranstaltungen in Peru geplant. Bildquelle: Pixabay Die erste fand am 15. und 16....

Den vollständigen Artikel lesen ...