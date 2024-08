© Foto: DALL*E



Die Diskussion um Investitionen in die KI-Technologie scheint im Vorfeld der Gewinne des Chipherstellers in der nächsten Woche zu dominieren. Die Wall Street wehrt sich gegen die Angst vor einer KI-Blase.Nvidia hat "eine der größten Möglichkeiten, die es gibt", und die Aktie wird zu einem "angemessenen Multiplikator" gehandelt, so Susquehanna-Analyst Chris Rolland. Zwar glaubt der Analyst, dass der anstehende Gewinnbericht des Unternehmens wieder einmal stark ausfallen wird, er räumt aber auch ein, dass es möglicherweise "kurzfristigen Lärm" oder Bedenken bezüglich der Kommentare des Unternehmens geben könnte. "Wir erwarten immer noch bessere Ergebnisse/Ausblicke, da die Kontrollen im …