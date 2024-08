Chicago - Der frühere US-Präsident Barack Obama und seine Frau Michelle haben auf dem Parteitag der Demokraten mit emotionalen Reden für Kamala Harris geworben, die im November als Präsidentschaftskandidatin antritt.



"Amerika ist bereit für eine bessere Story", sagte Barack Obama am Dienstagabend in Chicago. Kamala Harris und Tim Walz verkörperten "eine Rückkehr zu einem Amerika, in dem wir zusammenarbeiten und aufeinander acht geben". Und: "Gemeinsam werden auch wir ein Land aufbauen, das sicherer und gerechter, gleicher und freier ist."



Seine Frau Michelle Obama hatte zuvor gesagt, die "Hoffnung habe ein Comeback". Zwar würde es gerade für Kamala Harris und ihren potentiellen Stellvertreter Tim Walz gut laufen, aber es gebe immer noch viele Menschen, die sich ein anderes Ergebnis wünschten. "Egal, wie gut wir uns heute Abend oder morgen oder übermorgen fühlen, es wird ein harter Kampf", sagte sie frühere First Lady.



Wie bei den US-Parteitagen üblich, kam mit Doug Emhoff auch Harris' Ehemann zu Wort, der über seine Beziehung zu Harris sprach und ihre Rolle als Stiefmutter seiner Kinder und als Vizepräsidentin lobte. Harris selbst wird am Donnerstag zum Ende des Parteitages ihre große Rede halten.