© Foto: Netflix Media



Netflix erklimmt neue Hochs. Sind die Aktien kaufenswert?Netflix-Aktien haben am Dienstag an der amerikanischen Technologiebörse Nasdaq ein neues Allzeithoch erreicht. In Deutschland und in Euro gerechnet, gelang dies bereits im Juni 2024. Unter Chartanalysten gilt dies als ein positives Signal. Tatsächlich lässt sich auch aus fundamentaler Sicht bestätigten, dass nur Aktien von Unternehmen, die fundamental gesund sind, neue Hochs markieren. Doch was treibt die Netflix-Wertpapiere an und sind sie aktuell noch ein Kauf? Aktuelle Netflix-Entwicklungen Fundamental gibt es gute Neuigkeiten, denn das Unternehmen gab den Abschluss erfolgreicher Vorabverhandlungen mit unabhängigen Agenturen und …