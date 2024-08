InterContinental Hotels Group PLC Announces Transaction in Own Shares - August 20

LONDON, UK / ACCESSWIRE / August 21, 2024 / The Company announces that on 20 August 2024 it purchased the following number of its ordinary shares of 20340/399pence each through Goldman Sachs International ("GSI") on the London Stock Exchange in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 3 May 2024 (the "Purchase"). The Purchase was effected pursuant to instructions issued by the Company on 20 February 2024, as announced on 20 February 2024.

Date of purchase: 20 August 2024 Aggregate number of ordinary shares purchased: 10,000 Lowest price paid per share: £ 74.4000 Highest price paid per share: £ 75.9800 Average price paid per share: £ 74.9226

The Company intends to cancel the purchased shares.

Following the above transaction, the Company has 159,778,468 ordinary shares in issue (excluding 7,006,782 held in treasury).

A full breakdown of the individual purchases by GSI is included below.

Enquiries to:

InterContinental Hotels Group PLC:

Investor Relations: Stuart Ford (+44 (0)7823 828 739); Aleksandar Milenkovic (+44 (0)7469 905 720)

Joe Simpson (+44 (0)7976 862 072)

Media Relations: Mike Ward (+44 (0)7795 257 407)

Schedule of Purchases

Shares purchased: 10,000 (ISIN: GB00BHJYC057)

Date of purchases: 20 August 2024

Investment firm: GSI

Aggregated information:

London Stock Exchange Cboe BXE Cboe CXE Turquoise Number of ordinary shares purchased 10,000 Highest price paid (per ordinary share) £ 75.9800 Lowest price paid (per ordinary share) £ 74.4000 Volume weighted average price paid(per ordinary share) £ 74.9226

Detailed information:

Transaction Date Time Time Zone Volume Price (GBP) Trading Venue Transaction ID 20/08/2024 10:13:54 BST 90 75.9200 XLON 1053951294182787 20/08/2024 10:14:10 BST 76 75.9200 XLON 1053951294182828 20/08/2024 10:14:37 BST 57 75.9200 XLON 1053951294182900 20/08/2024 10:16:38 BST 61 75.9400 XLON 1053951294183064 20/08/2024 10:16:52 BST 47 75.9800 XLON 1053951294183099 20/08/2024 10:20:54 BST 90 75.9600 XLON 1053951294183463 20/08/2024 10:28:17 BST 47 75.9000 XLON 1053951294184009 20/08/2024 10:29:31 BST 54 75.8600 XLON 1053951294184060 20/08/2024 10:34:13 BST 77 75.8000 XLON 1053951294184428 20/08/2024 10:39:02 BST 69 75.8000 XLON 1053951294184805 20/08/2024 10:47:57 BST 72 75.7600 XLON 1053951294185212 20/08/2024 10:54:37 BST 54 75.7000 XLON 1053951294185600 20/08/2024 10:57:59 BST 83 75.7000 XLON 1053951294185856 20/08/2024 11:04:44 BST 75 75.7800 XLON 1053951294186124 20/08/2024 11:10:55 BST 70 75.7000 XLON 1053951294186421 20/08/2024 11:15:32 BST 72 75.7400 XLON 1053951294186586 20/08/2024 11:23:30 BST 46 75.8000 XLON 1053951294186799 20/08/2024 11:23:30 BST 8 75.8000 XLON 1053951294186800 20/08/2024 11:26:52 BST 87 75.6400 XLON 1053951294187129 20/08/2024 11:40:11 BST 54 75.5600 XLON 1053951294187748 20/08/2024 11:40:25 BST 54 75.5200 XLON 1053951294187835 20/08/2024 11:43:12 BST 71 75.5200 XLON 1053951294187997 20/08/2024 11:51:45 BST 52 75.4000 XLON 1053951294188481 20/08/2024 12:00:04 BST 86 75.3600 XLON 1053951294188859 20/08/2024 12:01:45 BST 71 75.2600 XLON 1053951294188978 20/08/2024 12:10:48 BST 46 75.1800 XLON 1053951294189354 20/08/2024 12:10:48 BST 24 75.1800 XLON 1053951294189355 20/08/2024 12:16:57 BST 69 75.1600 XLON 1053951294189604 20/08/2024 12:25:49 BST 53 75.1200 XLON 1053951294189872 20/08/2024 12:25:49 BST 20 75.1200 XLON 1053951294189873 20/08/2024 12:28:21 BST 70 75.1000 XLON 1053951294190155 20/08/2024 12:53:55 BST 72 75.2800 XLON 1053951294191088 20/08/2024 12:54:16 BST 34 75.3400 XLON 1053951294191130 20/08/2024 12:54:27 BST 23 75.3400 XLON 1053951294191133 20/08/2024 13:02:32 BST 49 75.3600 XLON 1053951294191408 20/08/2024 13:03:00 BST 48 75.3200 XLON 1053951294191425 20/08/2024 13:05:16 BST 56 75.2800 XLON 1053951294191525 20/08/2024 13:06:04 BST 66 75.2400 XLON 1053951294191551 20/08/2024 13:18:57 BST 52 75.1800 XLON 1053951294192042 20/08/2024 13:18:57 BST 2 75.1800 XLON 1053951294192043 20/08/2024 13:29:29 BST 69 75.2200 XLON 1053951294192361 20/08/2024 13:29:48 BST 46 75.1800 XLON 1053951294192375 20/08/2024 13:32:48 BST 46 75.1200 XLON 1053951294192514 20/08/2024 13:35:58 BST 47 75.1200 XLON 1053951294192612 20/08/2024 13:47:16 BST 58 75.1000 XLON 1053951294193314 20/08/2024 13:48:53 BST 56 75.1200 XLON 1053951294193467 20/08/2024 13:49:26 BST 46 75.0600 XLON 1053951294193490 20/08/2024 13:57:07 BST 75 75.0400 XLON 1053951294194061 20/08/2024 14:02:13 BST 72 75.0600 XLON 1053951294194324 20/08/2024 14:07:02 BST 72 75.1000 XLON 1053951294194507 20/08/2024 14:15:35 BST 71 75.0600 XLON 1053951294194892 20/08/2024 14:23:04 BST 71 75.0800 XLON 1053951294195348 20/08/2024 14:26:24 BST 68 75.1400 XLON 1053951294195447 20/08/2024 14:33:52 BST 53 75.1600 XLON 1053951294195890 20/08/2024 14:34:59 BST 46 75.1800 XLON 1053951294195992 20/08/2024 14:37:12 BST 79 75.0800 XLON 1053951294196184 20/08/2024 14:43:43 BST 56 75.0400 XLON 1053951294196512 20/08/2024 14:49:40 BST 46 75.0600 XLON 1053951294196817 20/08/2024 14:51:54 BST 49 75.0200 XLON 1053951294196970 20/08/2024 14:54:10 BST 71 75.0400 XLON 1053951294197082 20/08/2024 14:56:20 BST 74 75.0000 XLON 1053951294197198 20/08/2024 15:02:00 BST 69 75.0600 XLON 1053951294197534 20/08/2024 15:05:57 BST 73 74.9800 XLON 1053951294197682 20/08/2024 15:08:59 BST 73 75.0200 XLON 1053951294197849 20/08/2024 15:13:08 BST 73 74.9200 XLON 1053951294198082 20/08/2024 15:16:41 BST 72 74.9000 XLON 1053951294198432 20/08/2024 15:21:01 BST 44 74.8400 XLON 1053951294198936 20/08/2024 15:21:01 BST 26 74.8400 XLON 1053951294198937 20/08/2024 15:29:31 BST 8 74.9200 XLON 1053951294199679 20/08/2024 15:29:31 BST 38 74.9200 XLON 1053951294199680 20/08/2024 15:29:31 BST 14 74.9200 XLON 1053951294199681 20/08/2024 15:31:02 BST 61 74.9600 XLON 1053951294200154 20/08/2024 15:32:24 BST 46 74.9200 XLON 1053951294200384 20/08/2024 15:32:46 BST 69 74.8800 XLON 1053951294200419 20/08/2024 15:34:36 BST 39 74.8600 XLON 1053951294200765 20/08/2024 15:34:36 BST 51 74.8600 XLON 1053951294200766 20/08/2024 15:34:55 BST 55 74.8200 XLON 1053951294200819 20/08/2024 15:36:00 BST 54 74.7800 XLON 1053951294200980 20/08/2024 15:37:33 BST 47 74.8000 XLON 1053951294201219 20/08/2024 15:39:14 BST 13 74.7400 XLON 1053951294201493 20/08/2024 15:39:14 BST 38 74.7400 XLON 1053951294201494 20/08/2024 15:39:14 BST 24 74.7400 XLON 1053951294201495 20/08/2024 15:42:28 BST 76 74.8000 XLON 1053951294201824 20/08/2024 15:43:42 BST 66 74.7600 XLON 1053951294201938 20/08/2024 15:45:14 BST 89 74.8400 XLON 1053951294202139 20/08/2024 15:46:56 BST 43 74.7800 XLON 1053951294202246 20/08/2024 15:46:56 BST 43 74.7800 XLON 1053951294202247 20/08/2024 15:46:56 BST 5 74.7800 XLON 1053951294202248 20/08/2024 15:48:58 BST 79 74.8000 XLON 1053951294202429 20/08/2024 15:50:11 BST 13 74.7600 XLON 1053951294202538 20/08/2024 15:50:11 BST 57 74.7600 XLON 1053951294202539 20/08/2024 15:50:56 BST 41 74.8000 XLON 1053951294202604 20/08/2024 15:50:56 BST 28 74.8000 XLON 1053951294202605 20/08/2024 15:53:23 BST 27 74.8800 XLON 1053951294202849 20/08/2024 15:53:23 BST 8 74.8800 XLON 1053951294202850 20/08/2024 15:53:23 BST 54 74.8800 XLON 1053951294202851 20/08/2024 15:53:31 BST 67 74.8400 XLON 1053951294202881 20/08/2024 15:57:45 BST 62 74.9600 XLON 1053951294203166 20/08/2024 15:57:45 BST 29 74.9600 XLON 1053951294203167 20/08/2024 15:57:45 BST 80 74.9200 XLON 1053951294203183 20/08/2024 15:57:45 BST 4 74.9200 XLON 1053951294203184 20/08/2024 15:58:28 BST 10 74.8800 XLON 1053951294203239 20/08/2024 15:58:28 BST 7 74.8800 XLON 1053951294203240 20/08/2024 15:58:28 BST 51 74.8800 XLON 1053951294203241 20/08/2024 15:59:29 BST 54 74.8800 XLON 1053951294203335 20/08/2024 15:59:50 BST 46 74.8400 XLON 1053951294203382 20/08/2024 16:00:53 BST 86 74.8000 XLON 1053951294203538 20/08/2024 16:07:45 BST 91 74.8200 XLON 1053951294204091 20/08/2024 16:09:56 BST 53 74.8800 XLON 1053951294204328 20/08/2024 16:09:56 BST 25 74.8800 XLON 1053951294204329 20/08/2024 16:10:20 BST 40 74.8200 XLON 1053951294204431 20/08/2024 16:10:20 BST 34 74.8200 XLON 1053951294204432 20/08/2024 16:12:05 BST 72 74.7800 XLON 1053951294204587 20/08/2024 16:12:24 BST 79 74.7400 XLON 1053951294204624 20/08/2024 16:15:08 BST 48 74.7800 XLON 1053951294204935 20/08/2024 16:15:22 BST 49 74.7400 XLON 1053951294204953 20/08/2024 16:16:47 BST 36 74.7400 XLON 1053951294205069 20/08/2024 16:16:47 BST 22 74.7400 XLON 1053951294205070 20/08/2024 16:17:07 BST 52 74.7000 XLON 1053951294205103 20/08/2024 16:18:39 BST 53 74.7000 XLON 1053951294205255 20/08/2024 16:20:37 BST 53 74.7400 XLON 1053951294205426 20/08/2024 16:23:20 BST 50 74.7800 XLON 1053951294205617 20/08/2024 16:23:20 BST 21 74.7800 XLON 1053951294205618 20/08/2024 16:24:11 BST 58 74.7800 XLON 1053951294205706 20/08/2024 16:24:11 BST 8 74.7400 XLON 1053951294205726 20/08/2024 16:24:11 BST 34 74.7400 XLON 1053951294205727 20/08/2024 16:24:11 BST 4 74.7400 XLON 1053951294205728 20/08/2024 16:25:24 BST 52 74.7000 XLON 1053951294205800 20/08/2024 16:27:44 BST 64 74.6800 XLON 1053951294206081 20/08/2024 16:32:01 BST 12 74.6600 XLON 1053951294206359 20/08/2024 16:32:01 BST 15 74.6600 XLON 1053951294206360 20/08/2024 16:32:01 BST 10 74.6600 XLON 1053951294206361 20/08/2024 16:32:01 BST 11 74.6600 XLON 1053951294206362 20/08/2024 16:32:20 BST 64 74.6800 XLON 1053951294206378 20/08/2024 16:32:46 BST 62 74.6400 XLON 1053951294206420 20/08/2024 16:35:51 BST 49 74.6000 XLON 1053951294206717 20/08/2024 16:38:48 BST 56 74.5600 XLON 1053951294207038 20/08/2024 16:44:42 BST 49 74.5200 XLON 1053951294207654 20/08/2024 16:44:42 BST 5 74.5200 XLON 1053951294207655 20/08/2024 16:45:32 BST 91 74.5400 XLON 1053951294207737 20/08/2024 16:50:00 BST 91 74.5400 XLON 1053951294208132 20/08/2024 16:52:14 BST 52 74.4800 XLON 1053951294208326 20/08/2024 16:54:20 BST 91 74.4800 XLON 1053951294208548 20/08/2024 16:55:42 BST 47 74.4800 XLON 1053951294208681 20/08/2024 16:55:42 BST 43 74.4800 XLON 1053951294208682 20/08/2024 16:56:07 BST 73 74.4800 XLON 1053951294208737 20/08/2024 16:56:07 BST 18 74.4800 XLON 1053951294208738 20/08/2024 16:58:07 BST 59 74.4400 XLON 1053951294208986 20/08/2024 17:01:41 BST 34 74.4000 XLON 1053951294209393 20/08/2024 17:01:41 BST 56 74.4000 XLON 1053951294209394 20/08/2024 17:02:46 BST 30 74.4400 XLON 1053951294209609 20/08/2024 17:02:46 BST 60 74.4400 XLON 1053951294209610 20/08/2024 17:02:59 BST 72 74.4600 XLON 1053951294209629 20/08/2024 17:03:23 BST 13 74.4600 XLON 1053951294209652 20/08/2024 17:03:42 BST 8 74.4600 XLON 1053951294209681 20/08/2024 17:05:05 BST 89 74.4600 XLON 1053951294209804 20/08/2024 17:05:50 BST 79 74.4600 XLON 1053951294209905 20/08/2024 17:05:50 BST 11 74.4600 XLON 1053951294209906 20/08/2024 17:06:24 BST 91 74.5000 XLON 1053951294210016 20/08/2024 17:07:02 BST 69 74.5000 XLON 1053951294210099 20/08/2024 17:08:20 BST 47 74.5000 XLON 1053951294210280 20/08/2024 17:10:34 BST 46 74.4600 XLON 1053951294210526 20/08/2024 17:11:39 BST 84 74.4400 XLON 1053951294210625 20/08/2024 17:14:10 BST 16 74.4600 XLON 1053951294211064 20/08/2024 17:14:31 BST 19 74.4600 XLON 1053951294211106 20/08/2024 17:15:29 BST 19 74.4600 XLON 1053951294211214 20/08/2024 17:15:31 BST 19 74.4600 XLON 1053951294211224 20/08/2024 17:15:32 BST 19 74.4600 XLON 1053951294211247 20/08/2024 17:15:33 BST 19 74.4600 XLON 1053951294211248 20/08/2024 17:16:00 BST 90 74.4800 XLON 1053951294211294 20/08/2024 17:16:04 BST 4 74.4400 XLON 1053951294211318 20/08/2024 17:16:04 BST 33 74.4400 XLON 1053951294211319 20/08/2024 17:16:04 BST 53 74.4400 XLON 1053951294211320 20/08/2024 17:19:05 BST 23 74.4600 XLON 1053951294211750 20/08/2024 17:19:05 BST 49 74.4600 XLON 1053951294211751 20/08/2024 17:19:05 BST 38 74.4600 XLON 1053951294211752 20/08/2024 17:19:05 BST 8 74.4600 XLON 1053951294211753 20/08/2024 17:19:27 BST 29 74.4400 XLON 1053951294211820 20/08/2024 17:19:27 BST 10 74.4400 XLON 1053951294211821 20/08/2024 17:19:40 BST 4 74.4400 XLON 1053951294211862 20/08/2024 17:19:40 BST 25 74.4400 XLON 1053951294211863 20/08/2024 17:20:10 BST 89 74.4800 XLON 1053951294211898 20/08/2024 17:21:10 BST 11 74.5000 XLON 1053951294212065 20/08/2024 17:21:10 BST 35 74.5000 XLON 1053951294212066 20/08/2024 17:21:20 BST 16 74.5000 XLON 1053951294212078 20/08/2024 17:21:20 BST 75 74.4800 XLON 1053951294212079 20/08/2024 17:23:58 BST 94 74.5000 XLON 1053951294212481 20/08/2024 17:24:16 BST 45 74.5000 XLON 1053951294212547 20/08/2024 17:24:16 BST 11 74.5000 XLON 1053951294212548 20/08/2024 17:24:16 BST 45 74.5000 XLON 1053951294212549 20/08/2024 17:24:16 BST 11 74.5000 XLON 1053951294212550 20/08/2024 17:24:30 BST 19 74.5000 XLON 1053951294212642 20/08/2024 17:24:30 BST 13 74.5000 XLON 1053951294212643 20/08/2024 17:24:30 BST 11 74.5000 XLON 1053951294212644 20/08/2024 17:24:30 BST 3 74.5000 XLON 1053951294212645 20/08/2024 17:25:27 BST 56 74.5000 XLON 1053951294212865 20/08/2024 17:25:27 BST 49 74.5000 XLON 1053951294212868 20/08/2024 17:25:27 BST 65 74.5000 XLON 1053951294212869 20/08/2024 17:25:53 BST 9 74.5200 XLON 1053951294212953 20/08/2024 17:26:05 BST 48 74.5200 XLON 1053951294212988 20/08/2024 17:26:50 BST 62 74.5000 XLON 1053951294213215 20/08/2024 17:27:30 BST 26 74.5000 XLON 1053951294213383 20/08/2024 17:27:30 BST 2 74.5000 XLON 1053951294213384 20/08/2024 17:27:30 BST 16 74.5000 XLON 1053951294213385 20/08/2024 17:27:30 BST 10 74.5000 XLON 1053951294213386 20/08/2024 17:27:30 BST 6 74.5000 XLON 1053951294213387 20/08/2024 17:27:30 BST 1 74.5000 XLON 1053951294213388 20/08/2024 17:27:30 BST 10 74.5000 XLON 1053951294213389 20/08/2024 17:27:35 BST 62 74.4800 XLON 1053951294213423 20/08/2024 17:28:14 BST 47 74.4200 XLON 1053951294213690 20/08/2024 17:28:50 BST 46 74.4200 XLON 1053951294213868 20/08/2024 17:29:45 BST 94 74.4200 XLON 1053951294214249 20/08/2024 17:29:48 BST 61 74.4000 XLON 1053951294214343

SOURCE: InterContinental Hotels Group PLC

