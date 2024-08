Zürich - Orior hat im ersten Halbjahr des laufenden Jahres an Profitabilität eingebüsst. Weil das Unternehmen nun sein Portfolio überarbeitet, senkt es die Guidance für das Gesamtjahr. Als neuen CFO holt sich die Gruppe den früheren Calida- und Emmi-Finanzchef Sacha Gerber an Bord. Laut dem am Mittwoch veröffentlichten Halbjahresbericht schrieb die Lebensmittelgruppe im ersten Semester einen Umsatz von 314,0 Millionen Franken. Das sind 0,6 Prozent ...

