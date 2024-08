Den Ausführungen von SMC-Research zufolge sei das erste Halbjahr bei der Delignit AG schwach ausgefallen. Der SMC-Analyst Adam Jakubowski hat daraufhin seine Schätzungen und sein Kursziel etwas reduziert, sieht die Schwäche aber als vorübergehend an und bestätigt sein Urteil "Buy".

Das erste Halbjahr 2024 sei laut SMC-Research bei Delignit schwach ausgefallen. Bedingt durch deutlich niedrigere Abrufe, die sowohl auf die allgemeine Wirtschaftslage als auch auf individuelle Probleme einiger Kunden zurückzuführen seien, habe Delignit einen kräftigen Umsatzrückgang um 24 Prozent auf 36,7 Mio. Euro hinnehmen müssen. Auch wenn das Ausmaß des Rückgangs durch den außerordentlich starken Vorjahreswert etwas überzeichnet werde, verdeutliche es, wie herausfordernd das aktuelle Umfeld sei. Dies umso mehr, als diesmal sämtliche Produktgruppen im Kerngeschäft Automotive betroffen gewesen seien. Gedämpft worden sei der Umsatzrückgang lediglich durch den starken Zuwachs des kleineren Segments Technological Applications, dessen Erlöse dank der wieder verfügbaren Produktions- und Vertriebskapazitäten um 89 Prozent auf 4,0 Mio. Euro geklettert seien.

Obwohl Delignit den Materialaufwand sogar überproportional und auch die sonstigen betrieblichen Aufwendungen habe deutlich senken können, sei ein kräftiger Gewinnrückgang nicht zu vermeiden gewesen. Das EBITDA sei um fast die Hälfte auf 2,3 Mio. Euro gesunken, während das EBIT und der Halbjahresüberschuss sogar um jeweils rund 60 Prozent geschrumpft seien.

Sehr erfreulich habe sich hingegen der Free-Cashflow entwickelt, der trotz erhöhter Investitionen deutlich ins Plus gedreht sei. Diese Investitionen werden ungeachtet der aktuellen Lage fortgesetzt, was Ausdruck der ungebrochenen Zuversicht in die weitere Entwicklung sei. Diese sei nach Erachten der Analysten auch berechtigt, denn Delignit verfüge über eine attraktive Technologie, mit der nicht zuletzt einige Herausforderungen der Mobilitätswende adressiert werden und habe sich in den letzten Jahrzehnten einen exzellenten Marktzugang erarbeitet, einen sehr großen Auftragsbestand und eine sehr solide Bilanz.

Die Analysten bleiben deswegen dabei, die diesjährige Entwicklung als temporär zu betrachten und kalkulieren für 2025 mit wieder deutlich höheren Abrufen und damit auch Erlösen und Ergebnissen. Anschließend erwarten sie eine Fortsetzung des bisherigen Wachstumskurses, zumal Delignit das Potenzial mit Produktinnovationen kontinuierlich erweitere.

Im Detail haben die Analysten ihre Schätzung in Reaktion auf die Halbjahreszahlen zwar etwas reduziert, doch das Gesamtbild sei für sie weiter absolut überzeugend. Vor diesem Hintergrund bestätigen sie ihr Urteil "Buy" mit einem Kursziel von 7,90 Euro.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 21.08.2024 um 9:25 Uhr)

