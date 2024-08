Die Bullen wollen es bei der Nvidia Aktie noch einmal wissen. Nachdem die Tech-Aktie in den letzten Wochen vom Top bei 140,76 Dollar auf 90,69 Dollar deutlich korrigiert hatte, ging es in den letzten Tagen für Nvidias Aktienkurs wieder steil nach oben. Am Montag und Dienstag stockte die Aufwärtsbewegung aber an der 130-Dollar-Marke. Mit 127,25 ...

