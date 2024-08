Frankfurt/Main - Der Dax ist am Mittwoch verhalten freundlich in den Handel gestartet. Gegen 9:30 Uhr stand der Index bei 18.395 Punkten und damit 0,2 Prozent über Vortagesschluss.



Investoren beklagen eine gewisse Orientierungslosigkeit, nachdem die wichtigen Indizes am Vortag eine tagelange Serie von Kursgewinnen vorerst unterbrochen hatten. "Ob sich heute im Laufe des Handelstages mehr Impulse ergeben, ist fraglich", sagte Ralf Umlauf von der Helaba am Morgen. Während der Rentenmarkt teilnahmslos verharre und auf Zinssignale warte, zeige sich der Aktienmarkt und der Euro-USD-Kurs "in Hochstimmung". Dass der Dax seit dem Tief vom 5. August dermaßen zugelegt habe, sei "beachtlich, insbesondere, weil die Zinssenkungserwartungen zuletzt nicht weiter zugenommen haben, und die konjunkturellen Sorgenfalten trotz einiger positiver Überraschungen nicht wesentlich kleiner geworden sind".



Gefragt waren im Dax zu Handelsbeginn insbesondere Porsche, Siemens Energy, Zalando und Commerzbank, die allesamt über einen halben Punkt zulegten. Die größten Abschläge von allerdings jeweils unter einem halben Prozent gab es bei Qiagen, RWE, Bayer und Eon.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmorgen etwas schwächer unterwegs: Ein Euro kostete 1,1120 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8993 Euro zu haben.

