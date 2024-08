Kursgewinne und Analysteneinschätzungen

Die Henkel-Aktie konnte sich in der jüngsten XETRA-Sitzung positiv entwickeln, indem sie um 0,1 Prozent auf 79,34 EUR anstieg. Im Tagesverlauf erreichte sie ein Hoch von 79,42 EUR. Insgesamt wechselten 4.307 Henkel-Aktien den Besitzer. Nachdem die Aktie am 12.06.2024 ihren Höchststand der letzten 52 Wochen mit 85,74 EUR erreichte, hat sie noch 8,07 Prozent Potenzial bis zu diesem Höchststand. Dennoch liegt der aktuelle Kurs der Aktie 16,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 65,88 EUR, das am 05.10.2023 markiert wurde. Für das kommende Quartal erwarten Experten den Bericht der Q3 2024-Kennzahlen am 06.11.2024. Analysten prognostizieren, dass die Henkel Aktie für das Jahr 2024 einen Gewinn je Aktie von durchschnittlich 5,32 EUR erzielen wird. Darüber hinaus wird eine Dividendenausschüttung von 1,99 EUR je Aktie [...]

Hier weiterlesen