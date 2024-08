Schwankungen an der Börse

Die Bayer-Aktie verzeichnete im XETRA-Handel einen leichten Rückgang um 0,2 Prozent und notierte zuletzt bei 28,23 EUR. Das Tagestief lag bei 28,10 EUR, nachdem der Tag mit einem Startpreis von 28,11 EUR begonnen hatte. Bislang wechselten 62.968 Aktien den Besitzer. Die Aktie hatte am 12. September 2023 mit 51,32 EUR ihr 52-Wochen-Hoch erreicht und ist seitdem um 81,82 Prozent gefallen. Das 52-Wochen-Tief wurde dagegen am 7. März 2024 mit 24,96 EUR markiert, wobei diese Marke 11,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs liegt. Experten prognostizieren ein Kursziel von 31,89 EUR für die Bayer-Aktie.

Ausblick und Erwartungen

Im August präsentierte Bayer seine Quartalszahlen, welche einen Verlust von -0,03 EUR je Aktie auswiesen, im Vergleich zu -1,92 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde mit 11,14 Mrd. EUR angegeben, leicht steigend gegenüber 11,04 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum. Für das laufende Quartal werden die neuen Zahlen am 5. November 2024 erwartet. Die Analysten erwarten für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 5,07 EUR je Aktie. Die Dividenden für 2024 sollen unverändert bei 0,110 EUR liegen.

Die Bayer-Aktie steht im Fokus der Investoren, insbesondere in einer Woche, in der auch andere große Konzerne wie Mercedes-Benz und Siemens Healthineers ihre Berichte vorlegen. Das bevorstehende Notenbanker-Treffen in Jackson Hole könnte zusätzliche Impulse für den Markt geben und die weitere Entwicklung der Aktienkurse beeinflussen.

