Der 30. September 2024 wird ein wichtiger Tag für den Elektrolyseur-Hersteller H-Tec Systems. Unter dem neuen Namen Quest One will das Unternehmen an diesem Tag in Hamburg seine Serienfertigung für Elektrolyseure eröffnen. In dem "Gigahub" will Quest One erstmals das Kernstück der Elektrolyseure, der Elektrolyse-Stack, automatisiert und in Serie produzieren. Bisher erfolgen viele Arbeitsschritte laut H-Tec Systems noch in Handarbeit. Mit der automatisierten Serienfertigung im Gigahub könnten bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...