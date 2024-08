Zürich - Schweizer Geschäftsleute sind wieder öfter auf Flugreisen. Im ersten Halbjahr sei die Zahl der von Schweizer Firmen gekauften Tickets um 10 Prozent gestiegen, heisst es in einer am Mittwoch publizierten Erhebung des Corporate-Payment-Anbieters AirPlus. Damit habe die Reisetätigkeit hierzulande stärker zugenommen als europaweit (+1,6 Prozent), so die Autoren der Studie weiter. Fortgesetzt habe sich ausserdem der Trend, Business- und Freizeitreisen ...

