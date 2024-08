Mit der Aktie von BP ging es zuletzt weiter nach unten. Denn die Ölpreise setzen ihre jüngste Schwäche fort. So kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober am Vormittag 77,06 US-Dollar. Das waren 14 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI fiel um 20 Cent auf 72,97 Dollar.Am Markt wurde als Begründung für die maue Performance auf die jüngste Entwicklung der Ölreserven in den USA verwiesen. Der führende Interessenverband der amerikanischen Öl- und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...