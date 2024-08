© Foto: Unsplash



Nach einem drastischen Kursverlust von 50,5 Prozent am Vortag setzt sich die Talfahrt der Mynaric-Aktien auch am Mittwoch fort. Was ist da los?Die Mynaric-Aktie crasht am Mittwoch um weitere 43 Prozent auf unter 4 Euro, nachdem das Unternehmen, das sich auf Laserkommunikationstechnik für die Luft- und Raumfahrt spezialisiert hat, seine Umsatzerwartungen nach unten korrigieren und die Prognose für den Betriebsverlust nach oben anpassen musste. Zusätzlich wurde am Dienstag bekannt, dass Finanzchef Stefan Berndt sein Amt niederlegt. Tim Wunderlich von Hauck Aufhäuser Investmentbanking reagierte auf die Schwierigkeiten bei Mynaric, indem er seine bisherige Kaufempfehlung in eine …