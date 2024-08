Unterföhring (ots) -"Es ist einfach eine Riesen-Vorfreude. Saison-Eröffnung, Flutlichtspiel und eine sensationelle Stimmung im Borussia-Park - viel mehr geht nicht", freut sich "ran Fußball"-Experte Lars Stindl auf das Eröffnungsspiel der Bundesliga-Saison 2024/25. Borussia Mönchengladbach gegen Bayer 04 Leverkusen. SAT.1 und Joyn zeigen das Rhein-Derby zum Auftakt am Freitag, 23. August, ab 19:50 Uhr live. Zusammen mit Lars Stindl berichten Moderator Matthias Opdenhövel, Kommentator Wolff Fuss und Reporterin Andrea Kaiser aus dem BORUSSIA-PARK."Bayer Leverkusen ist für mich leichter Favorit", erklärt Lars Stindl. "Im Supercup haben wir gesehen, dass sie da weiter machen, wo sie in der letzten Saison aufgehört haben. Das war ein richtig geiles Spiel - auch von Stuttgart. Das hat große Lust auf die neue Saison gemacht." Der langjährige Borussen-Kapitän sieht aber auch Chancen für sein altes Team. "Gladbach kann Leverkusen das Leben schon auch schwer machen am Freitag. Das Eröffnungsspiel zuhause gegen den Meister spielen zu können, ist Motivation genug. Und klar: In dieser Saison will jeder den Titelverteidiger schlagen.""ran Fußball"-Experte Lars Stindl über die Saison und den Titelkampf:"Leverkusen ist perfekt vorbereitet. Sie haben einen ausgewogenen Top-Kader. Dass sie mit der Rolle des Gejagten umgehen können, haben sie beim Supercup eindrucksvoll bewiesen. Aber jeder Gegner will sie jetzt eben besiegen - allen voran der FC Bayern. Die Münchner haben sich sehr spannend verändert, auf dem Platz und auf der Trainerbank. Sie werden alles daransetzen, wieder Meister zu werden. Auch deshalb bin ich sicher, dass Leverkusen die Liga nicht so dominieren wird wie in der letzten Saison."...über Borussia Mönchengladbach:"Gladbach hat sich gut und sinnvoll verstärkt. Der Führung gelingt es sehr gut, hier Kontinuität reinzubringen. Die Abgänge von Christoph Kramer, Tony Jantschke und Patrick Herrmann wiegen schwer. Aber sie werden versuchen, schnell neue Identifikationsfiguren aufzubauen. Das Ziel für die Borussia muss der einstellige Tabellenplatz sein. Ich glaube, dass sie aus dem Mittelfeld der Bundesliga etwas herausragen können."Pressekontakt:Michael UlichCommunications Sportphone: +49 (0) 89 95 07 - 7296email: michael.ulich@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5847952