Millionenstrafe für Continental

Werbung







Die Verwicklung von Continental in den Dieselskandal wird das Unternehmen vorrausichtlich 150 Millionen Euro kosten.



Geld, welches das Unternehmen eigentlich an anderer Stelle benötigt, in Anbetracht einer anstehenden Abspaltung sowie straffer Sparprogramme. Wie übereinstimmende Medien berichten, kommen die hohen Kosten von einer umfassenden rechtlichen Aufarbeitung, die unteranderem einen 600 seitigen Abschlussbericht beinhaltet, zustande. Zum Vergleich, weder bei Bosch noch bei ZF betrugen die Rechtskosten eine solch immense Summe, die Zahlungen lagen bei lediglich 90 Millionen Euro und 42,5 Millionen Euro. Jedoch kooperierten beide Firmen bereits 2015 mit der Justiz, die Ermittlungen gegen Continental begannen allerdings erst 2019. Erst weitere 5 Jahre später, im April 2024, wurde das Bußgeld in Höhe von 100 Millionen Euro von Continental akzeptiert.









Das Werkzeug für Aktien-/ und Indexanleger



Mit dem Trendkompass von HSBC unterstützen wir Sie bei der Analyse vergangener Kursentwicklungen bzw. aktueller Kurstrends. Im Diagramm werden die relative Stärke nach Levy und das Momentum von DAX®, DAX®-Aktien, deutschen Nebenwerten und ausgewählten ausländischen Aktien übersichtlich dargestellt. Der Trendkompass wird an jedem Mittwoch aktualisiert und ist über folgenden Link abrufbar:









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC