Halbjahreszahlen und Aktienbewegungen

Der chinesische Automobilhersteller Geely Automobile hat heute beeindruckende Ergebnisse für das erste Halbjahr 2024 veröffentlicht und verzeichnete ein bemerkenswertes Umsatzwachstum. Die Aktie von Geely konnte in der Frankfurter Sitzung um 0,8 Prozent zulegen und stieg bis auf 0,923 EUR. Im Laufe des Tages erreichte der Aktienkurs ein Hoch von 0,923 EUR, nachdem sie bei 0,920 EUR in den Handel gestartet war. Insgesamt wurden bisher 7.750 Geely-Aktien gehandelt. Der jüngste Aktienkurs von Geely liegt jedoch immer noch 35,970 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 1,255 EUR, das am 20. Mai 2024 erreicht wurde.

Ausblick und Analystenprognosen

Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten Analysten für Geely einen Gewinn von 0,766 CNY je Aktie. Die nächste Finanzkonferenz, auf der die Q4-Ergebnisse [...]

