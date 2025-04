Der britische Pharma-Riese GSK (vormals GlaxoSmithKline) hat einen richtig guten Jahresstart verzeichnet. Das Management rund um Firmenlenkerin bestätigte die Jahresziele und sieht sich gegen potenzielle US-Zölle gut gerüstet. Die Aktie des Unternehmens kann an der Heimatbörse in London gut sechs Prozent an Wert gewinnen.Der britische Arzneimittelhersteller GSK hat im ersten Quartal sein schwaches Impfgeschäft durch einen florierenden Verkauf von Medikamenten gegen Krebs, Asthma und bei HIV mehr ...

