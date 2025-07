FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für GSK von 1500 auf 1550 Pence angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Elmar Kraus hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach einem starken Quartal die Erhöhung des Ausblicks hervor - trotz des schwachen US-Dollars, der sich wegen des hohen US-Umsatzanteils bemerkbar mache. Um den Umsatz bis 2031 auf mehr als 40 Milliarden Pfund zu steigern, setze der Pharmakonzern neben der eigenen Produktpipeline auch zunehmend auf externe Chancen, etwa durch eine Zusammenarbeit mit chinesischen Partnern./rob/tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2025 / 12:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2025 / 12:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



