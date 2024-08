DJ PTA-News: energenta AG: energenta AG blickt trotz Konjunkturabschwächung auf ein solides erstes Halbjahr 2024 zurück - Wichtige Projektfortschritte mit namhaften OEM-Unternehmen der Automobilindustrie

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Münster (pta/21.08.2024/13:58) - * EBIT (um Firmenwertabschreibungen bereinigtes operatives Betriebsergebnis) beläuft sich im ersten Halbjahr auf EUR 1,12 Mio. * EBITDA im Zeitraum 1.1.-30.06.2024 bei EUR 1,66 Mio. * Mehrere Projekte erreichen wichtige Meilensteine * Zuversichtlicher Ausblick und Bekräftigung der Mittelfristziele

Münster, 21. August 2024 - Die an der Münchener Börse notierte energenta AG mit Sitz in Münster und Tochter- sowie Gemeinschaftsunternehmen in Ochtrup, Gronau, Dortmund, Nürnberg sowie Targu Mures (Rumänien) veröffentlicht die wesentlichen Halbjahreskennzahlen für das Jahr 2024.

Während der Bereich "Regranulate & Compounds" aufgrund der anhaltenden Konjunkturabschwächung und einer damit verbundenen, geringeren Nachfrage nach Kunststoffprodukten weiter gedämpft arbeitet, hat sich im ersten Halbjahr 2024 der Bereich "Ersatzbrennstoffe" wie gewohnt solide präsentiert. Mit etwas mehr als 25 Prozent Anteil am Gesamtumsatz des Konzerns hat dieser Geschäftsbereich mehr als 50 Prozent zum Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beigetragen; hier dient die 20-jährige Unternehmenshistorie weiterhin als Grundlage der Wachstumsgeschäftsfelder, wie z. B. der Mahlgutproduktion und -aufbereitung.

Für das zweite Halbjahr 2024 sieht die Unternehmensgruppe insbesondere im Bereich der "Polymere" und "nachhaltige Kunststoffprodukte" noch eine deutliche Belebung, da u. a. die Produktion in Rumänien an die rumänisch-bulgarische Grenze verlegt wurde und erst in diesen Tagen wieder aufgenommen wird.

Die Projektfortschritte bei der Entwicklung von Regranulaten & Compounds für OEM's in der Konsumgüter- und Automotive-Industrie in Verbindung mit den regulatorischen Vorgaben der EU - auf der Grundlage des CEAP (circular economy action plan) mit den daraus resultierenden neuen Verordnungen (u. a. Verpackungsverordnung und Altfahrzeugverordnung) - und dem Ziel, bis 2025 den Anteil von Rezyklaten in der Kunststoffproduktion auf 10 Mio. Tonnen zu erhöhen, untermauern den Anspruch der energenta AG, in diesem Geschäftsfeld zukünftig einer der etablierten Lieferanten auf europäischer Ebene zu werden.

Über energenta AG:

Die energenta AG vereinigt als international und regional tätiger Unternehmensverbund im dynamisch wachsenden Markt des Kunststoff-Recyclings insgesamt sieben operative, qualitätsführende Unternehmen unter ihrem Dach. Mit der energenta recycling solutions gmbh, der Ensace GmbH (Gemeinschaftsunternehmen: Beteiligungsquote 30,00%), der emrec gmbh (Gemeinschaftsunternehmen: Beteiligungsquote 33,33%), der energenta ersatzbrennstoffe gmbh (Gemeinschaftsunternehmen: Beteiligungsquote 50,00%), der energenta polymers srl, der KVG GmbH und der Sysplast GmbH bietet die AG ein ganzheitliches Leistungs-Portfolio.

In synergetischen Prozessen sorgen die erfahrenen Spezialisten im Verbund für maßgeschneiderte 360-Grad Recycling Lösungen: Von der Beratung über die Implementierung von Kreislaufsystemen, der Analyse, Trennung, Aufbereitung bis zur Rückführung der Kunststoffe in Wertstoff-Kreisläufe inklusive der dazu nötigen Logistik durch langjährige Partnerunternehmen. Die AG versteht sich als verantwortlicher Treiber einer maximalen Effizienz und Qualität der unterschiedlichen Recyclingprozesse.

Bereits heute kann die energenta-Gruppe die wichtigsten Kunststoffe aus den Bereichen Thermoplaste, Duroplaste und Elastomere verarbeiten und recyclen. Je nach Reinheitsgrad des Ausgangsmaterials als Mahlgut, Regranulat, Compound, nachhaltiges Kunststoffprodukt oder im Rahmen der thermischen Verwertung als hochwertiger Ersatzbrennstoff. So liefert der Unternehmensverbund einen wichtigen Beitrag zum Erhalt zunehmend knapper werdender Rohstoff-Ressourcen und vermeidet zusammen mit seinen Kunden jährlich Tausende Tonnen CO2.

(Ende)

Aussender: energenta AG Adresse: Ermlandweg 14, 48159 Münster Land: Deutschland Ansprechpartner: Klaus Niemeyer Tel.: +49 251 5085 3943 E-Mail: info@energenta.ag Website: www.energenta.ag

ISIN(s): - (Sonstige) Börsen: -

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 21, 2024 07:58 ET (11:58 GMT)